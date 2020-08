De acordo com o mais recente relatório desta consultora com sede em Barcelona sobre as economias africanas, Moçambique deverá ter uma contração de 1,3% este ano, depois de no segundo trimestre ter "encolhido ao nível mais rápido em pelo menos uma década".

Na análise, enviada aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os consultores escrevem que "a queda foi principalmente devida ao setor dos serviços, que viu a atividade no setor das viagens e turismo colapsar em mais de um terço e o comércio cair significativamente, num contexto de restrições às viagens e fecho de lojas não essenciais".