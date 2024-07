"Temos imensos projetos financiados pelas diversas organizações, [entre as quais] o Banco Mundial e o PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento]. Todos estes projetos estão a ser neste momento coordenados pela ADIN (...), são 23 milhões de dólares que neste momento estão sendo projetados apenas para a zona norte", disse à comunicação social o presidente da ADIN, Jacinto Loureiro, durante o lançamento da primeira pedra para construção do escritório da agência em Nampula.

Segundo o responsável, os projetos a serem desenvolvidos no norte de Moçambique visam "resolver os problemas da população", principalmente das vítimas de ataques armados, protagonizados em Cabo Delgado por grupos insurgentes desde 2017.

A ADIN foi lançada oficialmente a 31 de agosto de 2020 pelo chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, para reduzir as graves assimetrias regionais através da promoção do desenvolvimento das províncias de Niassa, Cabo Delgado e Nampula.

Dados mais recentes indicam que as três províncias são as que apresentam índices mais elevados de pobreza, sendo Niassa com 67%, Nampula com 65% e Cabo Delgado com 53%, comparativamente à média nacional de 43%.

