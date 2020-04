"O Comité de Política Monetária (Cpmo) do Banco de Moçambique decidiu reduzir a taxa de juro de política monetária, taxa MIMO, em 150 pontos base (pb), para 11,25%", lê-se no comunicado do banco central.

A instituição explica que "a decisão foi sustentada pela expressiva revisão em baixa das perspetivas de inflação para o médio prazo, num contexto de maior declínio da procura agregada em resultado do impacto da covid-19 na economia doméstica e internacional".