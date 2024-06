Jose Manuel Albares realiza uma visita de algumas horas ao arquipélago e chegou às instalações do ministério cabo-verdiano pelas 15:30 (17:30 em Lisboa), tendo sido recebido por Rui Figueiredo Soares no arranque do encontro entre as comitivas dos dois países.

Na agenda tornada pública está o reforço do compromisso espanhol com o futuro económico do arquipélago, com as reformas da economia azul e o aumento da segurança marítima.

Após o encontro entre as duas comitivas, haverá uma declaração conjunta à imprensa.

Jose Manuel Albares tem, depois, encontros de cortesia, separados, com o primeiro-ministro e com o Presidente da República cabo-verdiano, seguindo-se visitas a alguns pontos da capital.

O governante espanhol deixa Cabo Verde durante a madrugada.

O Governo espanhol disse considerar Cabo Verde um "parceiro de referência" em África devido à estabilidade democrática e proximidade com as Canárias.

Espanha é o primeiro cliente e o segundo fornecedor de Cabo Verde dentro da União Europeia, além de ser o terceiro destino dos investimentos espanhóis na África subsaariana, com destaque para os setores da pesca e do turismo.

