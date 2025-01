"Como membro da CEDEAO, Cabo Verde deve reforçar a sua presença e influenciar os debates regionais em áreas como o comércio, a segurança e a mobilidade", apontou José Filomeno Monteiro, durante a primeira reunião plenária de 2025, que decorre de hoje até sexta-feira e inclui debates sobre a criação do recenseamento automático e voto eletrónico.

O governante destacou que o "desafio é encontrar um equilíbrio" entre a identidade insular do arquipélago e as oportunidades oferecidas pela integração regional.

"Tendo vivido em Hong Kong, percebi muito bem como é que se promove o desenvolvimento, sendo uma economia de charneira, utilizando as suas vantagens competitivas, enquanto os outros ainda enfrentam dificuldades", acrescentou.

Monteiro sugeriu ainda que Cabo Verde se afirme no cenário internacional pela liderança em questões ambientais, energias renováveis e economia azul.

"Estas representam não só uma necessidade, mas também uma oportunidade para o país se afirmar como um exemplo de inovação e resiliência. Cabo Verde tem um 'soft power' que é desproporcional às suas dimensões. Somos efetivamente respeitados no mundo", referiu.

O ministro destacou também a importância das relações com parceiros estratégicos como Portugal, a União Europeia, os Estados Unidos e a China, considerando-as "um pilar essencial para o desenvolvimento económico e social".

"Ao mesmo tempo, a cooperação com instituições internacionais como as Nações Unidas e o Banco Mundial tem sido crucial para enfrentar desafios como as alterações climáticas e o financiamento para o desenvolvimento", disse.

Referiu ainda que Cabo Verde, "sendo uma ponte entre África, a Europa e as Américas, não obstante significativas limitações territoriais e de recursos naturais", ocupa uma posição estratégica.

"É imperativo que continuemos a fortalecer as relações com os nossos parceiros tradicionais, ao mesmo tempo que exploramos novas oportunidades de cooperação com países emergentes e organizações internacionais", afirmou.

"A promoção de um ambiente de investimento atrativo, a inovação tecnológica e a capacitação dos recursos humanos são alimentos chave para elevar Cabo Verde a novos patamares no cenário global", acrescentou.

RS // VM

Lusa/Fim