MNE agradece cooperação diplomática das autoridades do Japão O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, agradeceu hoje às autoridades japonesas pela sua cooperação diplomática no caso do português infetado com o coronavírus Covid-19, que foi hoje transportado para um hospital no Japão.





Adriano Maranhão, o primeiro português infetado com o coronavírus Covid-19 num navio de cruzeiros, onde trabalhava, no Japão foi hoje transferido para um hospital na cidade de Okazaki, na província de Aichi.

"Tenho a dizer uma palavra de duplo agradecimento: quer às autoridades japonesas no Ministério dos Negócios Estrangeiros em Tóquio, quer à embaixada do Japão em Lisboa, foram muito cooperantes, diria mesmo inexcedíveis no apoio que nos deram", disse à Lusa Augusto Santos Silva.