Segundo adiantou fonte diplomática europeia, o Conselho -- que não estava previsto no calendário da presidência belga da UE -- "será monotemático, considerando a situação dos agricultores em toda a Europa".

Na reunião - na qual Portugal estará representado pela ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes - serão analisadas as recentes medidas avançadas pela Comissão Europeia e também as já adotadas pelos diferentes governos nacionais.

Os ministros esperam, nomeadamente, fazer uma primeira abordagem à proposta de simplificação das regras da Política Agrícola Comum (PAC) destinadas a aliviar o fardo burocrático aos agricultores, bem como as alterações às obrigações de pousio de terras.

"Há demasiada regulação, demasiada carga administrativa", indicou a mesma fonte.

O Conselho quer ainda abordar, segundo a mesma fonte, "problemas estruturais do setor", bem como as objeções de alguns Estados-membros, como a Polónia, às facilidades dadas à Ucrânia para exportação de bens agrícolas.

A reunião do Conselho da UE decorre no mesmo dia em que está prevista uma nova manifestação de agricultores, em Bruxelas.

Na quinta-feira, o executivo comunitário propôs medidas que passam, nomeadamente, pela simplificação de mecanismos da PAC, das metodologias de determinados controlos e a clarificação do uso do conceito de forma maior, para catástrofes como seca ou inundações.

IG // EA

Lusa/Fim