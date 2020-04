Ministro da Economia e Finanças moçambicano defende consenso sobre fundo soberano O ministro da Economia e Finanças moçambicano defendeu hoje um consenso em torno da criação de um fundo soberano alimentado por receitas dos recursos naturais, visando a construção de infraestruturais essenciais ao desenvolvimento do país. economia Lusa economia/ministro-da-economia-e-financas-mocambicano_5e8610da23994a197a28cbd8





Adriano Maleiane pronunciou-se sobre um eventual fundo soberano, respondendo a perguntas dos deputados da Assembleia da República, em torno do Programa Quinquenal do Governo (PQG), que está desde hoje em debate no parlamento.

"Queremos ter um consenso, queremos trazer para a sociedade uma solução que resulte de consenso", afirmou Adriano Maleiane.