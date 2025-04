"A União Europeia vai certamente responder como um todo e reagir com cautela, firmeza e inteligência. Nomeadamente avaliando também a aplicação de taxas excessivas aos produtos dos Estados Unidos da América, que escalem as medidas protecionistas, que podem ter um efeito contraproducente nos preços dos nossos consumos intermédios", refere Pedro Reis numa resposta escrita enviada à agência Lusa.

Para o titular da pasta da Economia, as novas tarifas anunciadas por Donald Trump "não são uma boa notícia para o mundo", porque "as guerras tarifárias criam inflação, travam o crescimento e obrigam a redesenhar a cadeia internacional de produção".

"O seu impacto é precisamente o contrário do desejado: em vez de acelerarem a competitividade, a inovação e a produtividade, travam estes movimentos porque prejudicam o crescimento económico", sustenta o governante.

O Presidente dos EUA anunciou na quarta-feira novas tarifas norte-americanas de 20% a produtos importados da União Europeia e que acrescem às de 25% sobre os setores automóvel, aço e alumínio.

As novas tarifas de Trump são uma tentativa de fazer crescer a indústria dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que pune os países por aquilo que disse serem anos de práticas comerciais desleais, e foram impostas pelos Estados Unidos sobre todas as importações, com sobretaxas para os países considerados particularmente hostis ao comércio.

