"Na nossa perspetiva, a CPLP tem de ser mais ambiciosa", no sentido de que sejam ultrapassadas as barreiras institucionais, e "começar a trabalhar nos países, junto das pessoas, com projetos que sejam efetivos e, quiçá, menos burocráticos", afirmou Abraão Vicente, na abertura do Ciclo de Diálogos "As Indústrias Culturais e Criativas na CPLP: O Setor Audiovisual", promovido pelo seu ministério e pelo secretariado executivo da comunidade, a decorrer em ambiente virtual.

Nesse sentido "é fundamental também que a CPLP tenha consciência que, tal como noutros países e noutros setores, [no das indústrias criativas] é preciso um investimento financeiro", acrescentou.