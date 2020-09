"Estamos muito satisfeitos por o ministro estar aqui hoje para a chamada inaugural da nossa rede 5G, com o presidente da Anacom [que esteve presente por videoconferência], e com os nossos acionistas do Softbank no Japão e o nosso presidente executivo do grupo da Dense Air UK", afirmou Tony Boyle à Lusa e à RTP, na sede em Lisboa.

No encontro, "o ministro confirmou o seu apoio à entrada da Dense Air no mercado e a posição que tinha sido tomada pela Anacom [Autoridade Nacional de Comunicações]", acrescentou o diretor-geral.

A Dense Air Portugal, operadora que fornece serviços de extensão e densificação de redes móveis, tem uma licença da faixa 3,5 Gigahertz (GHz), obtida em 2010, que necessária para o desenvolvimento do 5G, tendo o regulador Anacom proposto a reconfiguração e relocalização desta faixa.

