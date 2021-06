"Não estamos em tempo de fazer grandes reformas, mas reformas objetivas e cirúrgicas, que possam, rapidamente, ser apresentadas e que se traduzam em resultados", afirmou Maria do Céu Antunes, no encerramento da Conferência Interparlamentar sobre Desenvolvimento Rural, Agricultura e Coesão Territorial, organizada no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia.

A líder do Ministério da Agricultura garantiu iniciar "com expectativa" os últimos 15 dias da presidência portuguesa, tendo em vista firmar um "grande acordo" sobre a reforma da PAC.

PE // CSJ

Lusa/Fim