Ministra da Saúde diz que aprovação "é crucial" A ministra da Saúde defendeu hoje que a aprovação do Orçamento do Estado "é crucial" para a saúde e "importante" por ser o primeiro após a aprovação da Lei de Bases da Saúde, o que significa "uma especial responsabilidade". economia Lusa economia/ministra-da-saude-diz-que-aprovacao-e-crucial_5e187d3890778c1bfa213231





"A aprovação da proposta de Orçamento do Estado para 2020 é importante, é crucial para a Saúde", afirmou Marta Temido no debate na generalidade da proposta de OE2020, que decorre hoje no parlamento.

Marta Temido adiantou que a aprovação do orçamento terá impacto na saúde, nas escolhas que foram feitas, "na melhoria de todas as prestações sociais, na habitação adequada a custos comportáveis, na melhoria da escola pública, na efetiva democratização do acesso ao ensino superior, nas opções ambientais".

Mas, salientou, "sobretudo é importante porque este será o primeiro Orçamento posterior à aprovação da nova Lei de Bases da Saúde e isso confere uma especial responsabilidade". ~

"A responsabilidade de perceber que não fica tudo feito, de que será sempre preciso bem mais do que um Orçamento do Estado para modernizar o SNS. Ou como disse recentemente o Presidente da República, nos cumprimentos de Natal, 'a exigência é uma sentinela que não pode dormir'", vincou a ministra.

"Acima de tudo a responsabilidade de perceber, também em matéria orçamental, quem vota contra o reforço do SNS", sustentou.

HN // JMR

Lusa/fim