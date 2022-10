Esta posição foi transmitida por Helena Carreiras em conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros, após ser questionada sobre a existência ou não de negociações salariais no setor da Defesa Nacional.

"Naturalmente as associações serão consultadas a seu tempo e está a ser promovida uma reunião em que será possível expressarem-se sobre as suas expectativas no quadro da valorização salarial e, eventualmente, de futuros trabalhos que possam ser desenvolvidos em matéria de revisão das carreiras", respondeu.

Perante os jornalistas, a ministra da Defesa assinalou que "os aumentos a considerar estão em linha com aqueles que estão a ser negociados para a função pública".

"As negociações concretas serão objeto de reuniões, ainda não tenho qualquer data concreta. Mas quero tranquilizar as associações. Como sempre, desde o início, teremos muito gosto em auscultá-las e conversar com elas para prosseguir este trabalho em conjunto de valorização salarial, neste caso, e das carreiras militares", declarou.

De acordo a versão hoje apresentada por Helena Carreiras na conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros, durante a última reunião da Comissão Parlamentar de Defesa em que esteve presente, referiu-se "claramente às negociações que estão em curso no âmbito da administração pública" e não de forma específica no seu setor.

PMF // ACL

Lusa/Fim