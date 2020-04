Com esta inauguração, o "Arpac fortalece a sua expansão territorial no país, faltando apenas delegações em duas províncias", lê-se num comunicado do Ministério da Cultura e Turismo.

O Arpac é uma instituição de caráter cultural e científico que se dedica à pesquisa, conservação e divulgação de aspetos da cultura moçambicana.

"Além de gabinetes técnicos, a infraestrutura possui uma biblioteca para o acervo de especialidade da área de trabalho do Arpac", refere a nota.

A cerimónia de inauguração das novas instalações vai observar as medidas de prevenção da pandemia provocada pelo novo coronavírus, sendo de "participação restrita e devendo contemplar intervenções culturais mínimas e discursos oficiais", acrescenta o documento.

Com um total de 31 casos confirmados desde 22 de março, Moçambique vive em estado de emergência devido à covid-19, provocada pelo novo coronavírus, durante todo o mês de abril, com escolas, espaços de diversão e lazer encerrados, proibição de todo o tipo de eventos e de aglomerações, além da suspensão da emissão de vistos.

