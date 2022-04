A informação foi hoje adiantada à agência Lusa pela Beralt Tin and Wolfram Portugal (empresa que detém a exploração das minas e que é propriedade do grupo canadiano Almonty), que explica que o acordo com os representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira (STIM) foi assinado na terça-feira.

Segundo o estabelecido, os trabalhadores terão um aumento de 3,5% no salário base, acrescido de um valor fixo que muda de acordo com os escalões, sendo que os ordenados mais baixos terão o valor fixo mais alto.

Em declarações à agência Lusa, o administrador da empresa António Corrêa de Sá explicou que nenhum dos aumentos fica abaixo dos 40 euros, mas que o valor médio ronda os 57 euros.

Deste modo, os níveis II, III e IV terão um aumento de 3,5% mais 10 euros mensais, nos níveis V e VI o valor fixo é de 15 euros e nos níveis VII, VIII, IX e X esse valor será de 22,50 euros.

Além destes aumentos, haverá ainda aumento nos subsídios de turno, que passam de 17,50 euros para os 20 euros no regime de dois turnos retroativos e de 27,50 euros para 30 euros no regime de três turnos rotativos.

No que concerne às anuidades, o valor unitário de 6,20 euros passa para 7,50 euros, mantendo-se o número máximo de anuidades nos 18 anos, tal como pode ler-se no documento enviado à agência Lusa.

Os aumentos têm efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2022.

"Com o presente acordo fica sem efeito o pré-aviso de greve emitido pelo STIM para o período de 11 a 30 de abril de 2022", é igualmente referido.

As Minas da Panasqueira são a única exploração de extração de volfrâmio a laborar em Portugal e empregam mais de 200 trabalhadores, essencialmente oriundos dos concelhos da Covilhã e do Fundão, no distrito de Castelo Branco.

