De acordo com a informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em 2021, o prejuízo do Metro de Lisboa fixou-se em 22.901.000 euros, abaixo dos 57.134.000 euros negativos de 2020.

Por sua vez, neste período, o resultado operacional da empresa foi de aproximadamente 2,4 milhões de euros, quando, no ano anterior, tinha sido negativo em 33,7 milhões de euros.

O volume de negócios recuou 0,1% para 67,4 milhões de euros.

Já os rendimentos operacionais ascenderam a 144,7 milhões de euros, quando, no ano anterior, tinham sido de 114,4 milhões de euros.

Os gastos operacionais, por seu turno, representaram 142,3 milhões de euros, abaixo dos 147 milhões de euros de 2020.

Em 2021, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) do Metro de Lisboa foi de 26,8 milhões de euros, sendo que, no período homólogo, tinha sido negativo em 6,6 milhões de euros.

PE // CSJ

Lusa/Fim