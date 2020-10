A empresa portuguesa, que pertence ao VigentGroup, ficou ainda com a opção de compra dos restantes 51% do capital da Petitjean SAS, sendo que com este negócio, cujo valor não quis revelar, visa reforçar a sua vocação internacional.

Conhecida pelo nome do seu fundador, a Petitjean tem atividade, essencialmente, no mercado francês, onde tem a sua sede, e em países francófonos, e teve uma faturação de 49,1 milhões de euros no ano passado.