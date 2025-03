"Demorámos mais tempo do que gostaríamos para colocar a nossa tecnologia de IA nas mãos dos europeus, uma vez que continuamos a navegar no seu complexo sistema regulamentar, mas estamos satisfeitos por termos chegado até aqui", anunciou a empresa de Mark Zuckerberg em comunicado.

"Nas próximas semanas, vamos dar o primeiro passo para disponibilizar a funcionalidade de 'chat' Meta AI em seis línguas europeias, com o objetivo de alcançar a paridade com os EUA e, com o tempo, expandir os nossos serviços", acrescenta o documento.

O 'chatbot' a que os europeus terão acesso será capaz de responder a perguntas específicas utilizando informações da 'Web', sendo que IA chegará primeiro ao WhatsApp e depois estará também disponível para utilização no Messenger e nas "mensagens diretas" do Instagram.

No entanto, os utilizadores não poderão utilizar a ferramenta para gerar ou editar imagens, ou para fazer perguntas sobre uma fotografia, funcionalidades que estão disponíveis noutros países.

A Meta AI foi lançada nos EUA em 2023 e a empresa planeava lançar rapidamente na Europa, mas o seu roteiro foi frustrado depois de o organismo de vigilância da privacidade da Irlanda ter pedido à Meta para adiar o treino em conteúdos publicados por utilizadores do Facebook e do Instagram.

A empresa de Zuckerberg também suspendeu o lançamento do seu modelo de IA multimodal Llama na União Europeia devido a questões regulamentares.

AJR // CSJ

Lusa/fim