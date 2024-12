Menos de um mês depois do anterior encontro, que teve lugar em Buenos Aires a 20 de novembro, Meloni recebeu hoje no Palácio Chigi, sede do Governo italiano, o chefe de Estado argentino, que no sábado participará num evento organizado pela ala jovem do partido pós-fascista liderado pela primeira-ministra italiana, os Irmãos de Itália ('Fratelli d'Italia').

Numa nota divulgada pelo gabinete de Meloni, lê-se que os dois líderes "tiveram a oportunidade de reafirmar a vontade comum de reforçar ainda mais a já sólida parceria bilateral, com o objetivo de concluir nos próximos meses um plano de ação para 2025-2030, que permitirá aprofundar as já amplas áreas de cooperação entre as duas nações".

"O encontro permitiu ainda reafirmar a importância atribuída à cooperação judiciária e de segurança, com particular referência à luta contra a criminalidade organizada transnacional, bem como a vontade da Itália de aumentar a sua presença económica e comercial na Argentina, a partir dos setores da energia e de alto valor acrescentado", prossegue o comunicado.

A terminar, a nota do Palácio Chigi indica que "os dois líderes concordaram em manter uma estreita coordenação também sobre os principais temas da agenda internacional".

Este foi o quinto encontro entre Meloni e Milei, que, antes da reunião, foi homenageado num evento promovido pelo Instituto Milton Friedman, pela rede Students for Liberty Italia e pelo jornal italiano Il Tempo, recebendo o "Prémio Internacional Milton Friedman 2024" pelo seu "importante contributo para a promoção dos princípios da liberdade económica e política, salientando a importância de uma visão orientada para o crescimento e para o mercado livre no contexto mundial".

