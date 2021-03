Numa mensagem publicada no sítio da Presidência na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou "a importância dos espaços florestais para a sustentabilidade e para o desenvolvimento e coesão territorial, relembrando que o setor florestal representa cerca de 1,5% do PIB e 10% das exportações de mercadorias".

Para o Presidente, "num país tão exposto às alterações climáticas, a promoção, a preservação e a regeneração/recuperação da floresta, um dos nossos maiores sumidouros e reservatórios de carbono, é uma responsabilidade de todos, nomeadamente, no compromisso para com as gerações futuras".

Uma "floresta nacional multifuncional e circular, com a manutenção da diversidade dos espaços florestais, uns mais direcionados para a produção de bens económicos, outros mais vocacionados para a conservação da biodiversidade e o fornecimento de serviços de ecossistemas, é fundamental para a recuperação económica e para o desenvolvimento sustentável do país".

A floresta, cuidada e protegida, deve também contribuir "para a dinamização e recuperação económica e social do interior", concluiu o Chefe do Estado.

Hoje, durante o dia, Marcelo Rebelo de Sousa assinalou, com mensagens na página na Internet da Presidência, três dias mundiais.

De manhã, foi o Dia Internacional Contra a Discriminação Racial, com uma mensagem escrita, à tarde o Dia Mundial da Poesia, com um vídeo em que quatro poetas recitam poemas, e à noite o Dia Internacional da Árvore e das Florestas, com uma mensagem escrita.

Num domingo, o Marcelo teve agenda no Palácio de Belém, em Lisboa, e recebeu hoje à tarde uma delegação do Conselho Nacional de Juventude (CNJ), liderada pelo presidente da direção, João Pedro Videira, segundo uma nota publicada na página da Presidência.

