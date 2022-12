Em comunicado, aquela unidade, que integra a GNR, explica que a apreensão decorreu da operação "LAST STOP II", dedicada ao combate do comércio ilícito de tabaco, e "impediu a introdução fraudulenta no consumo de produtos de tabaco cuja prestação tributária total ascenderia a mais de 86.000 euros em sede de imposto sobre o valor acrescentado (IVA) e impostos especiais de consumo (IEC)".

Segundo a GNR, no decorrer daquela ação, levada a cabo pela UAF de Coimbra, foi dado cumprimento a três mandados de busca, duas domiciliárias e uma em veículo.

No total foram apreendidos 440.920 cigarros (22.046 maços), quatro telemóveis, uma viatura, equipamento acessório ao transporte e acondicionamento de caixas de tabaco, e documentação diversa.

Os factos foram comunicados ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

