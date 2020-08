A emissão de vistos já arrancou na vizinha cidade de Zhuhai e deve ser alargada a 26 de agosto a toda a província de Guangdong. Se o cenário pandémico se mantiver estável, segue-se a 23 de setembro o resto do país, principal mercado turístico de Macau.

A Direção dos Serviços de Turismo (DST) e a Direcção dos Serviços de Economia (DSE) estão a apoiar a plataforma digital Alipay neste "festival de mega promoções" focado na província de Guangdong.

"Através de atividades promocionais e descontos, a iniciativa visa divulgar em Guangdong produtos e lojas de marcas características de Macau, para atrair visitantes da província vizinha (...), impulsionando a revitalização da (...) indústria turística da cidade", segundo a DST.

"Mais de 20 mil lojas que integram a rede do sistema de pagamento da Alipay em Macau lançaram uma série de descontos e promoções, em sintonia com o repto lançado pela plataforma eletrónica "Vamos! Macau!" criada pela DST", pode ler-se no comunicado.

Em simultâneo, a DST está a divulgar o festival da Alipay através de vários canais 'online', enquanto a Alipay destaca, dentro de Guangdong, na plataforma digital, várias marcas e lojas características de Macau.

A iniciativa prolonga-se até 31 de outubro. "Com o gradual recomeço da emissão de documentos de viagem para turismo do Interior da China para Macau, mais viajantes do interior da China beneficiarão das várias ofertas do festival, enquanto a iniciativa deverá por seu lado contribuir para estimular mais visitantes a visitar e consumir em Macau", destacou a DST.

Macau, que recebeu quase 40 milhões de visitantes em 2019, nunca registou qualquer caso de transmissão comunitária com o novo coronavírus, começou a levantar algumas restrições fronteiriças com a China continental, mantendo a política de Pequim de proibir para já a entrada de visitantes estrangeiros.

A emissão de vistos turísticos para entrada em Macau é uma medida considerada essencial para revitalizar a economia na capital mundial do jogo que sofreu uma quebra sem precedentes a rondar os 90%, tanto na exploração dos casinos como no número de visitantes.

