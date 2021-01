De acordo com um relatório estatístico do BCV, nos 11 meses de 2020 já contabilizados, as importações de bens por Cabo Verde caíram globalmente 10,8%, para 63.753 milhões de escudos (577 milhões de euros).

Essas quebras foram mais acentuadas em abril e maio, meses em que o arquipélago esteve em estado de emergência, com confinamento geral da população e encerramento de empresas, para conter a transmissão da covid-19.

Do total das importações cabo-verdianas de janeiro a novembro, 20,9% foram só em produtos alimentares transformados, valendo 13.145 milhões de escudos (119 milhões de euros), de acordo com os dados estatísticos do BCV.

Com um peso de quase 10% do total, Cabo Verde importou em combustíveis quase 6.252 milhões de escudos (56,5 milhões de euros) de janeiro e novembro, mas também com fortes quebras no período de abril e maio, devido ao confinamento.

O país, ainda segundo os dados do BCV, chegou a novembro com um volume de Reservas Internacionais Líquidas de 66.704 milhões de escudos (603 milhões de euros), uma descida de 4,9% face a outubro, mas suficiente para garantir vários meses de importações.

PVJ // VM

Lusa/Fim