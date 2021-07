Através de ações 'online' e 'offline', esta edição vai apostar em fóruns temáticos que vão desde a inovação financeira e cooperação de cadeias industriais, até à promoção conjunta da iniciativa chinesa 'Uma Faixa, Uma Rota' e contributo da neutralidade de carbono para o desenvolvimento sustentável das infraestruturas ecológicas.

Subordinada ao tema "Promoção Conjunta do Novo Desenvolvimento da Cooperação Internacional de Infraestruturas", esta edição vai proporcionar "uma plataforma para intercâmbio e contactos aprofundados aos participantes de relevância das esferas governamental, industrial e académica e de investigação provenientes do Interior da China, de Macau e dos países abrangidos pela iniciativa 'Faixa e Rota', com vista a promover cooperações internacionais entre os diferentes setores", indicou, em comunicado, o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM).

Entre os participantes inscritos contam-se "34 diplomatas de países estrangeiros residentes na China, representantes de 25 instituições financeiras e de 64 empresas empreiteiras classificadas no top 250 mundial e delegações de 72 empresas classificadas no top 500 mundial", acrescentou.

De acordo com o presidente do IPIM, Lau Wai Meng, o 12.º Fórum Internacional sobre Investimento e Construção de Infraestruturas (FIICI) vai lançar, no primeiro dia, o Índice do Desenvolvimento de Infraestruturas dos Países Abrangidos pela Iniciativa Faixa e Rota (2021) e respetivo relatório para continuar a analisar as diferentes realidades verificadas nos países de língua portuguesa, o futuro e as novas oportunidades de investimento para o desenvolvimento cooperativo de infraestruturas entre estes e a China, "contribuindo ainda para a exploração conjunta das empresas do Interior da China e de Macau sobre o mercado nesses países".

O fórum é coorganizado pelo IPIM e Associação dos Construtores Civis Internacionais da China.

EJ (JMC) // VM

Lusa/Fim