Dos novos casos, 70 foram diagnosticados na Lunda Sul, 52 no Huambo, 33 em Luanda, 18 no Cuanza Sul, seis no Zaire, quatro no Bié, dois em Benguela e também no Moxico, um na Huíla e outro no Uíje, com idades entre 2 meses e 87 anos, dos quais 123 do sexo masculino e 65 do sexo feminino.

Registou-se também um óbito, um cidadão de 55 anos, enquanto 377 doentes recuperaram da doença nas últimas 24 horas.

Angola totaliza 18.613 casos, dos quais 2.180 doentes estão em tratamento, 16.008 recuperados e 425 mortos.

Foram processadas 2.320 amostras por RT-PCR, num total cumulativo de 329.366 testes, bem como 769 testes serológicos.

A ministra fez uma chamada de atenção aos viajantes apelando ao seguimento das medidas de prevenção antes da viagem e no cumprimento rigoroso da quarentena.

Angola anunciou hoje a suspensão de voos com Portugal, África do Sul e Brasil, a partir de 24 de janeiro, e a obrigatoriedade de um teste rápido pós-desembarque para todos os passageiros, a partir de sábado.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.979.596 mortos resultantes de mais de 92,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 8.384 pessoas dos 517.806 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RCR // LFS

Lusa/Fim