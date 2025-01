Em declarações à agência Lusa, Susana Sassetti, diretora executiva da Olivum - Associação de Olivicultores e Lagares de Portugal, indicou que esta estimativa é feita com base na produção dos associados da organização.

Os olivicultores e lagares da Olivum, salientou, produziram, "no ano passado, à volta das 105 mil toneladas" de azeite e a produção apurada na campanha deste ano "foi de 120 mil toneladas", correspondendo a um aumento de cerca de 15%.

"De acordo com a percentagem que representávamos na produção do ano passado, que era mais ou menos de 70%, prevemos que a campanha nacional deste ano ande à volta das 170 mil toneladas", adiantou a responsável.

Segundo a diretora executiva da Olivum, citando dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), a produção nacional de azeite na campanha de 2024 tinha atingido as 150 mil toneladas.

"Esta percentagem [da representação da produção dos associados da Olivum em termos nacionais] pode não corresponder à realidade", pois "muitos novos olivais foram plantados e entraram em produção", advertiu.

Questionada pela Lusa sobre se o aumento da quantidade produzida em Portugal pode fazer descer o custo do azeite, Susana Sassetti esclareceu que "o preço não depende da produção nacional", sendo "definido por Espanha, o maior produtor a nível mundial".

"Se Portugal anda à volta das 150 mil ou das 200 mil toneladas, em Espanha há anos que chega a 1,4 milhões de toneladas", comparou, lembrando que as campanhas mais recentes no país vizinho tiveram produções mais baixas, devido à seca, fazendo disparar os preços.

Assinalando que, este ano, "Espanha volta a ter a produção que normalmente costuma ter", a diretora executiva da Olivum observou que o preço tem vindo a baixar, mas "não voltará ao nível em que estava há quatro ou cinco anos".

Quanto à campanha deste ano, Susana Sassetti realçou que "a produção de azeitona foi maior do que a do ano passado", mas, "em termos do rendimento em azeite, ou seja, a transformação da azeitona em azeite, acabou por ser igual à do ano passado, por causa das condições climatéricas".

"Foi uma campanha que começou mais cedo do que normalmente costuma começar e originou bons azeites", apesar de, na parte final, ter havido "alguma chuva e calor ao mesmo tempo, o que não é bom e favorece o surgimento de doenças ou pragas nos olivais", acrescentou.

Com sede em Beja, a Olivum é uma associação de olivicultores e lagares e foi constituída em 2013 para dar respostas a novas questões da cultura do olival, incluindo a necessidade da defesa e representatividade do setor, na altura quase inexistente.

Esta associação representa mais de 50 mil hectares de olival, 20 lagares e cerca de 70% da produção nacional de azeite.

Portugal é o sexto maior produtor olivícola mundial e o quarto europeu.

SM // RRL

Lusa/Fim