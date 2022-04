Na proposta, que será apresentada à assembleia-geral de acionistas da empresa, no dia 21 de abril, a Sociedade Francisco Manuel dos Santos apresenta uma proposta para a nomeação dos órgãos sociais do grupo, para o triénio 2022-2024, de acordo com o documento, publicado no 'site' da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O novo Conselho de Administração é praticamente igual ao anterior, de acordo com a informação no 'site' da empresa, contando, no entanto, com um novo elemento e passando a ter 11 administradores, incluindo o presidente.

Como vogais ficarão, caso a proposta seja aprovada, Andrzej Szlezak, António Viana-Baptista, Artur Stefan Kirsten, Clara Christina Streit, Elizabeth Bastoni, Francisco Seixas da Costa, María Ángela Holguín Cuellar, Sérgio Tavares Rebelo, Natalia Anna Olynec e a Sociedade Francisco Manuel dos Santos, representada por José Soares dos Santos.

O lucro da Jerónimo Martins subiu 48,3% no ano passado, face a 2020, para 463 milhões de euros, divulgou a empresa, no dia 09 de março.

As vendas consolidadas subiram 8,3% em 2021 para 20.889 milhões de euros, adiantou a empresa, em comunicado enviado à CMVM.

"O desempenho registado em todas as insígnias permitiu a alavancagem operacional", levando o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) a crescer 11,4% para 1.585 milhões de euros, disse.

"O valor de EBITDA incluiu custos diretos relacionados com a pandemia de cerca de 17 milhões de euros (cerca de 41 milhões de euros em 2020)", referiu então a empresa liderada por Pedro Soares dos Santos.

