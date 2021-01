Destes casos, cinco são importados (dois provenientes do Reino Unido e três da Região de Lisboa e Vale do Tejo) e 88 de transmissão local, associados, indicou a DRS, a "contactos ou contextos de casos positivos".

Entre estes, quatro correspondem a profissionais do setor da Educação identificados no âmbito do rastreio em curso nas escolas do concelho do Funchal.

A DRS referiu haver hoje 47 recuperações, passando a região a contabilizar 1.459 recuperados, 18 óbitos e 1.201 casos ativos, dos quais 158 são importados e 1.043 de transmissão local.

Para além do isolamento em unidade hoteleira e alojamento próprio, 55 pessoas encontram-se hoje internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, 48 em Unidades Polivalentes e sete nas Unidades de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

Segundo a DRS, há 171 novas situações em estudo e que no âmbito do rastreio do pessoal docente e não docente foram já efetuados 8.914 testes para despiste de covid-19.

Na região, desde 16 de março, foram contabilizados 4.138 casos suspeitos dos quais 1.460 não se confirmaram.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.926.570 mortos resultantes de mais de 89 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 7.803 pessoas dos 483.689 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

O estado de emergência decretado em 09 de novembro para combater a pandemia foi renovado com efeitos desde as 00:00 de 08 de janeiro, até dia 15.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

