Macron considera "chocante e excessivo" salário de Carlos Tavares no grupo automóvel Stellantis

O Presidente francês, Emmanuel Macron, considerou hoje "chocante e excessivo" o valor "astronómico" do salário do presidente executivo do grupo automóvel Stellantis, o português Carlos Tavares, e afirmou-se a favor de "tetos" de remuneração ao nível da União Europeia.