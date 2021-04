Entre os dias 13 e 16 de maio, as autoridades do antigo território administrado por Portugal vão continuar com a mensagem que têm tentado passar desde o último trimestre do ano passado: "Macau é um destino saudável e seguro para visitar", lê-se em comunicado.

O objetivo, de acordo com a mesma nota, passa por "promover a oferta no âmbito do 'turismo + convenções e exposições', 'turismo + cultura' e 'turismo + desporto' de Macau, entre outros, atraindo os visitantes do Interior da China a visitar a Macau".

Em meados do mês de abril, a diretora dos Serviços de Turismo (DST) de Macau, Maria Helena de Senna Fernandes, explicou que Governo está a planear mais seis ações de promoção turística do território na China.

No ano passado, o território já havia realizado a 'semana de Macau' em Pequim e, em março deste ano, em Hangzhou, na costa sudeste.

"Estamos a planear mais seis 'semanas de Macau' [ações de promoção turística] no interior da China antes dos feriados do dia nacional da China", que se assinala em 01 de outubro, disse Maria Helena de Senna Fernandes.

"Para os turistas oriundos do Interior da China, sendo este o único mercado em que podemos trabalhar neste momento, estamos a agendar mais mega promoções, como as semanas de Macau", adiantou a responsável.

Em março, mais de 750 mil pessoas que visitaram o território, confirmando o aumento gradual do número de turistas, após a reabertura gradual das fronteiras e do impacto da pandemia de covid-19 no turismo.

A maioria dos visitantes (688.353) era oriunda do interior da China. Destes, 268.302 tinham vistos individuais, cuja emissão, suspensa desde o início da pandemia, foi retomada em meados de agosto do ano passado.

No dia 16 de abril, o território registou 34.353 visitantes, o número mais elevado desde o início da pandemia, anunciou a Direção dos Serviços de Turismo.

"A observação dos dados estatísticos permite verificar que o número de visitantes mostra uma tendência para um aumento gradual", indicaram as autoridades em comunicado.

Antes da pandemia, em 2019, Macau recebeu quase 40 milhões de visitantes.

O território diagnosticou o primeiro caso de covid-19 no final de janeiro de 2020, contabilizando até agora apenas 49 casos, nenhum dos quais ativo, não tendo registado nenhuma morte provocada pela covid-19.

MIM (CZL) // VM

Lusa/Fim