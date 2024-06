Leong Wai Man disse aos jornalistas que o ICM prepara um programa que inclui "grandes paradas e desfiles, festivais de arte, festivais internacionais de música, exposições de arte e eventos desportivos internacionais".

A presidente do ICM sublinhou que o objetivo é não apenas "reforçar o intercâmbio e cooperação cultural e turístico" na Ásia Oriental, mas também "promover a compreensão mútua entre as civilizações chinesa e estrangeiras".

O Governo de Macau anunciou na segunda-feira a nomeação do território como Cidade Cultural da Ásia Oriental 2025, uma iniciativa conjunta da China, Japão e Coreia do Sul, estabelecida em 2012.

A diretora dos Serviços de Turismo de Macau, Maria Helena de Senna Fernandes, recordou hoje que a região organizou eventos para tentar atrair visitantes em Tóquio, em março, e em Seul, entre 30 de maio e 02 de junho.

A iniciativa Cidade Cultural da Ásia Oriental distingue anualmente duas cidades chinesas, uma japonesa e uma sul-coreana. O Japão e a Coreia do Sul ainda não anunciaram as suas nomeações para 2025.

Senna Fernandes disse aos jornalistas que Macau poderá convidar as Cidades Culturais da Ásia Oriental 2025 japonesa e sul-coreana para participar em algumas das atividades, incluindo desfiles e paradas.

A governante descreveu a nomeação da região como "um cartão de trunfo", que prometeu usar "até ao máximo" e durante todo o ano de 2025, "para promover Macau junto de uma audiência mais alargada".

Senna Fernandes disse que o território irá realizar, ainda este ano, novos eventos de promoção turística nas capitais da Tailândia e da Malásia, com a meta de ultrapassar dois milhões de visitantes internacionais até ao final de 2024.

Em 2023, Macau recebeu 28,2 milhões de turistas, sendo que 93% vieram da China continental ou da vizinha região administrativa especial chinesa de Hong Kong, de acordo com dados oficiais.

A China escolheu, entre seis finalistas, Macau e a cidade de Huzhou, no leste do país, num processo que terminou a 10 de maio, em Pequim, de acordo com o jornal oficial chinês China Daily.

Num comunicado divulgado na segunda-feira, a Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura disse que representou Macau na capital chinesa, onde a cidade "acabou por conquistar o primeiro lugar na apreciação final".

Elsie Ao Ieong revelou que foi criado um grupo de trabalho que preparou a candidatura a Cidade Cultural da Ásia Oriental e que será responsável pela preparação do programa, sob o tema "Encontro do Oriente com o Ocidente e harmonia asiática".

