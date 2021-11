"A cobertura em parques de estacionamento públicos é de quase 80%, com a maioria dos tipos de fichas disponíveis", de acordo com um comunicado da CEM, que lembrou faltarem "instalações de carregamento em conjuntos habitacionais privados".

Em fevereiro de 2019, existiam 172 espaços de carregamento em 70% dos parques automóveis públicos.

A empresa pretende "aumentar ainda mais a cobertura" e prevê instalar, no futuro, estações de "carregamento padrão" para facilitar o uso perto de zonas residenciais e de escritórios, durante o tempo de estacionamento.

De acordo com as Especificações Técnicas de Fornecimento de Energia revistas em 2018, os parques de estacionamento em novos edifícios devem estar 100% equipados com infraestrutura de carregamento, para melhorar as instalações de carregamento e incentivar o público a conduzir de forma ecológica, indicou a CEM, que estará presente na Exposição Internacional Automóvel da China (Macau), até domingo, no Cotai, faixa de casinos entre as ilhas da Taipa e de Coloane.

Em final de junho, as autoridades contabilizaram 1.852 veículos elétricos, entre automóveis (1.612) e motorizadas (240), num aumento de 38% em relação ao final de 2020.

Em junho, o Governo de Macau usava 36 veículos elétricos, de acordo com dados divulgados no 'site' da Direção de Serviços para os Assuntos do Tráfego (DSAT).

Além de uma redução significativa nas emissões de dióxido de carbono (CO2) e da poluição sonora, a ausência de sistemas de exaustão, motores de arranque, sistemas de injeção de combustível e radiadores, entre outras peças, pode resultar num custo de manutenção do veículo elétrico inferior aos veículos convencionais a gasolina.

