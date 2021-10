Em média, o número diário de visitantes foi de 1.166, uma quebra de 93,9% em relação a 2020, de acordo com dados do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), divulgados 'online'.

Entre 01 a 07 de outubro, 8.159 visitantes, na maioria (7.939) oriundos da China, entraram no território, acrescentou.

Na 'semana dourada' de 2020, que decorreu entre 01 e 08 de outubro, 156.300 pessoas visitaram o território, numa média diária de 19.538 visitantes.

"Devido à diferença do número de dias de feriado da 'semana dourada' em 2021 e 2020 (sete dias em 2021 e oito em 2020), não é possível fazer uma comparação direta, pelo que a taxa de variação é comparada com a média diária de chegadas de passageiros da 'semana dourada' destes dois anos", indicou o CPSP.

Entre final de setembro e 07 de outubro, Macau realizou duas rondas de testes à população, depois de ter detetado novas infeções, em 24 de setembro, e um novo caso em 04 de outubro, o que obrigou à manutenção das restrições fronteiriças neste período entre o território e a cidade vizinha chinesa de Zhuhai.

Os casos levaram o Governo de Macau a decretar o estado de emergência imediata, numa altura em que o setor do turismo esperava um aumento de visitantes chineses durante a 'semana dourada", um dos períodos mais populares de viagens na China.

Antes da pandemia, em 2019, quase um milhão de pessoas visitou Macau neste período, um total de 985 mil visitantes.

As 'semanas douradas' são períodos que concentram vários feriados, que este ano incluíram os feriados relativos à Implantação da República Popular da China, em 01 de outubro.

A 'semana dourada' de outubro, iniciada no primeiro dia do mês, constitui o segundo maior movimento de massas na China, a seguir ao período do ano novo lunar, principal festa tradicional das famílias, que acontece em janeiro ou fevereiro, consoante o calendário lunar.

Macau registou 75 casos desde o início da pandemia da covid-19 e mantém fortes restrições fronteiriças, incluindo a proibição de entrada de turistas estrangeiros.

A covid-19 provocou pelo menos 4.822.267 mortes em todo o mundo, entre mais de 236,23 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.019 pessoas e foram contabilizados 1.073.268 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

