Luxemburgo dá 15 ME ao orçamento de Cabo Verde para emprego e saúde

O Grão-Ducado do Luxemburgo vai disponibilizar 15 milhões de euros de ajuda orçamental a Cabo Verde, destinados aos setores do emprego e empregabilidade e da saúde, enquadrado no quinto Programa Indicativo de Cooperação (PIC), conforme acordos hoje assinados.