Segundo o banco, na atividade em Portugal, o resultado líquido recorrente do BPI ascendeu a 200 milhões de euros, o que compara com os 84 milhões de euros registados em 2020.

"O resultado como reportado em Portugal, que inclui custos não recorrentes com reformas antecipadas e rescisões voluntárias, ascendeu a 179 milhões de euros em 2021 (66 milhões de euros no ano anterior)", sendo que o contributo da participação no BFA para o resultado consolidado foi de 106 milhões de euros (que inclui os 40 milhões de euros do dividendo de 2020 e 50 milhões de euros da distribuição de reservas reconhecidas em resultados)", referiu a instituição, num comunicado, indicando ainda que o contributo da participação no BCI foi de 23 milhões de euros em 2021".

