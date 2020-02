Lucros do BNU em Macau sobem em 2019 para 83 ME O Banco Nacional Ultramarino (BNU) em Macau registou em 2019 lucros de 721,9 milhões de patacas (cerca de 83 milhões de euros), de acordo com o balancete publicado no Boletim Oficial. economia Lusa economia/lucros-do-bnu-em-macau-sobem-em-2019-para-83-_5e4682fb40d8a912bc63248c





Em relação a igual período de 2018, os lucros do BNU, do grupo Caixa Geral de Depósitos (CGD), subiram cerca de 23%.

De acordo com o documento de 31 de dezembro passado, o BNU indicou proveitos de 1,679 mil milhões de patacas (cerca de 194 milhões de euros) e custos de 958 milhões de patacas (cerca de 111 milhões de euros).

No final do mês de janeiro, a CGD indicou que o BNU de Macau contribuiu com 69 milhões de euros para o resultado líquido de 776 milhões de euros, em 2019.

No primeiro semestre do ano passado, o BNU obteve lucros de 366,8 milhões de patacas (cerca de 42,2 milhões de euros).

Em 2018, o BNU tinha registado uma descida de 17% nos lucros, para 585 milhões de patacas (67,3 milhões de euros).

O BNU é, juntamente com o Banco da China, banco emissor de moeda em Macau, e conta atualmente com 20 agências, incluindo uma na ilha da Montanha, em Zhuhai, cidade chinesa adjacente ao território.

