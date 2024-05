A margem financeira (a diferença entre juros cobrados nos créditos e juros pagos nos depósitos) subiu 4,8% para 696,2 milhões de euros e as comissões ficaram praticamente estáveis (variação de 0,5%) nos 196,4 milhões de euros.

Na conferência de imprensa de apresentação dos resultados, no Tagus Park (Oeiras), o presidente executivo do BCP, Miguel Maya, disse que este foi "um bom trimestre" e destacou que o banco que o BCP tem na Polónia (Bank Millennium) registou lucros pelo sexto trimestre consecutivo, de 29,7 milhões de euros, isto apesar dos custos da operação polaca com empréstimos concedidos no passado em francos suiços.

