O crescimento das vendas, impulsionado pelos modelos híbridos e um iene mais fraco, contribuíram para o aumento.

A Toyota, maior fabricante automóvel do mundo em volume de vendas, registou um lucro operacional de 3,67 biliões de ienes (23,125 mil milhões de euros) nos meses em análise, menos 15,25% do que no período homólogo de 2023.

As receitas das vendas da empresa japonesa aumentaram 4,85% em termos anuais, para 35,67 biliões de ienes (22,42 mil milhões de euros) entre abril e dezembro, os primeiros nove meses do ano fiscal japonês.

A Toyota aumentou as perspectivas de lucros operacionais anuais, apesar de os rendimentos trimestrais terem ficado aquém das estimativas, devido a uma quebra nas vendas e na produção globais, indicando que prevê uma retoma da atividade a um ritmo mais rápido mais tarde.

O fabricante de automóveis prevê um lucro de 4,7 biliões de ienes (30 mil milhões de euros) para o ano fiscal que termina em março, acima da sua perspetiva anterior de 4,3 biliões de ienes (27 mil milhões de euros), de acordo com um comunicado divulgado hoje.

Os analistas prevêem, em média, 4,8 biliões de ienes, considerando que a forte procura de veículos híbridos gás-eléctricos nos Estados Unidos compensa as vendas mais fracas no Japão e na China.

A Toyota vendeu 10,8 milhões de carros em 2024, uma ligeira queda em relação aos 11,2 milhões que colocou no mercado no ano anterior, mas o suficiente para proteger sua posição à frente da Volkswagen AG como o maior fabricante automóvel do mundo pelo quinto ano consecutivo.

Embora a Tesla Inc., a BYD Co. da China e outras empresas estejam a assumir a liderança na venda de veículos eléctricos alimentados por baterias, a Toyota adoptou uma abordagem diferente, mantendo o seu foco na produção de veículos a gasolina e híbridos.

As despesas de capital do gigante japonês, nomeadamente os investimentos em pessoal e em áreas de crescimento, juntamente com uma melhor competitividade de custos e rentabilidade, estão reflectidas na previsão revista, afirmou a empresa.

A Toyota também está a investir no aumento da capacidade de produção de veículos eléctricos e revelou planos para estabelecer uma subsidiária em Xangai, na China, onde inicialmente empregará cerca de 1.000 pessoas. O objetivo é produzir 100.000 veículos elétricos anualmente sob a marca Lexus a partir de 2027.

