A empresa faturou 12.659 milhões de dólares entre janeiro e junho de 2024, uma subida de 2% em comparação com os primeiros seis meses de 2023.

No segundo trimestre deste ano, o período mais seguido pelos investidores em Wall Street, a empresa com sede em Chicago (Illinois) teve lucros de 2.022 milhões de dólares (1.869 milhões de euros), uma descida de 12% em termos homólogos.

As vendas nas lojas McDonald's baixaram 1%. É a primeira vez que as vendas nos estabelecimentos de toda a empresa caem desde o quarto trimestre de 2020, segundo o canal CNBC, citado pela agência Efe.

Nos Estados Unidos, as vendas diminuíram 0,7% durante o trimestre, tendência que também se verifica fora dos Estados Unidos, já que a divisão de mercados internacionais viu cair as suas vendas em loja 1,1% no trimestre.

A unidade de mercados de desenvolvimento internacional com licença da empresa, que inclui a China e o Japão, informou que houve uma queda nas vendas de 1,3%.

"O impacto contínuo da guerra no Médio Oriente e as vendas negativas na China eclipsaram bastante as vendas positivas na América Latina e no Japão", afirmou a empresa em comunicado.

