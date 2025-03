"Depois de ter tido o seu melhor ano de sempre em 2023, no exercício de 2024 a Lisnave -- Estaleiros Navais, S.A. registou um abrandamento para valores mais em linha com a sua atividade regular", refere a empresa em comunicado hoje divulgado.

No documento, a empresa acrescenta que a atividade 2024 foi marcada por uma "indisponibilidade temporária de alguns equipamentos que beneficiaram de grandes obras de recuperação ou reconstrução", bem como por um "significativo arrefecimento do mercado".

Em 2024, a Lisnave teve receitas de 128 milhões de euros, menos 26% que no ano anterior, enquanto os gastos com a atividade baixaram 21% para 118,3 milhões de euros.

A Lisnave terminou 2024 com um efetivo de 106 trabalhadores, menos 12 que um ano antes, com a empresa a explicar que "a maioria dos quais por ingresso na situação de reforma por velhice". A média de idades dos trabalhadores da Lisnave é de 57 anos.

Para 2025, a empresa tem perspetivas "animadoras, apesar dos desafios persistentes".

"À medida que as obras de manutenção e requalificação das infraestruturas e equipamentos do estaleiro forem ficando concluídas, espera-se poder aumentar a atividade e poder diminuir as consultas canceladas por falta de capacidade", aponta o conselho de administração da Lisnave.

