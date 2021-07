Na nota, publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP informa assim que o seu resultado líquido "atingiu os 343 milhões de euros, um aumento de 9% em termos homólogos" e que "excluindo efeitos não recorrentes o resultado líquido diminui 15% no 1S21 [primeiro semestre de 2021] para 326 milhões de euros".

"O desempenho do semestre foi marcado pela positiva pela integração da Viesgo em Espanha e crescimento de resultados das redes no Brasil, tendo sido penalizado pela subida dos custos de compra de energia no mercado ibérico e por recursos eólicos abaixo da média nos EUA", justificou a EDP.

