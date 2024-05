Num comunicado enviado à Bolsa de Valores de Londres, a empresa refere que o seu lucro antes de impostos no trimestre foi de 4.633 milhões de dólares, menos 60% que no período homólogo de 2023, já a receita total foi de 49.961 mil milhões de dólares, menos 12,2%.

As aquisições da empresa no trimestre totalizaram 27,647 mil milhões de dólares, enquanto as despesas de exploração atingiram 247 milhões de dólares e as despesas de distribuição e administração foram de 4,222 milhões de dólares.

A petrolífera também anunciou que está a realizar uma recompra de ações no valor de 1,75 mil milhões de dólares nos próximos três meses.

A dívida da empresa entre janeiro e março situou-se nos 24,015 mil milhões de dólares, um aumento de 13,1% em relação ao mesmo período do ano passado, acrescentou a BP, que divulga os seus resultados em dólares por ser essa a moeda em que o crude é negociado.

O presidente executivo da empresa, Murray Auchinclos, disse hoje que a petrolífera alcançou "outro trimestre financeiramente resiliente" e está a "fazer progressos na estratégia", acrescentando que a produção aumentou e a sua plataforma do Cáspio está a produzir.

"Estamos a simplificar e a reduzir a complexidade na BP e planeamos gerar pelo menos dois mil milhões de dólares em poupanças de custos em dinheiro até ao final de 2026", através da transformação digital e da eficiência da cadeia de abastecimento, sublinhou o executivo.

AAZR/JNM // JNM

Lusa/fim