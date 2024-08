A gigante tecnológica norte-americana fabricante do iPhone teve uma receita líquida de 296.105 milhões de dólares entre outubro de 2023 e junho deste ano, mais 8% do que no mesmo período do ano anterior, segundo um comunicado.

No trimestre mais recente, a Apple registou um lucro líquido de 21.448 milhões de dólares (mais 8% em termos homólogos) e uma receita recorde de 85.777 milhões de dólares (mais 5%).

MC // JMC

Lusa/Fim