No mesmo período, indicou a empresa, as receitas totais atingiram os 222,7 milhões de euros, "um valor em linha (-0,9%) com o registado no período homólogo, com o aumento dos volumes vendidos a compensar a comparação ainda desfavorável em termos de preços".

"Num contexto de recuperação dos preços, embora ainda inferiores aos registados no período homólogo, aumentámos a produção, mas também as vendas, o que, conjugado com um decréscimo de custos, se repercutiu positivamente nos resultados alcançados durante o primeiro trimestre deste ano", disse o presidente executivo da Altri, José Soares de Pina, citado no mesmo comunicado.

