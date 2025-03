"A evolução do resultado líquido consolidado foi influenciada pelo decréscimo do EBIT recorrente (-2,4 milhões de euros face a 2023) assim como pela evolução do imposto sobre o rendimento do período (+8,2 milhões de euros face a 2023)", justifica a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os rendimentos operacionais evoluíram 12,4% para 1.107,3 milhões de euros, "refletindo um desempenho recorde de Expresso e Encomendas (E&E), um crescimento significativo do Banco CTT (que superou já os objetivos de 2025) e uma recuperação no 4T24 do Correio e Outros e dos Serviços Financeiros".

No ano passado, "o segmento E&E foi o que mais contribuiu para as receitas dos CTT, um operador logístico de comércio eletrónico na Península Ibérica", lê-se no comunicado.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) subiu 5,5% para 160,3 milhões de euros.

ALU // EA

Lusa/Fim