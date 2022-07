"Os CTT obtiveram no primeiro semestre de 2022 um resultado líquido consolidado atribuível a detentores de capital do grupo de 14,5 milhões de euros, 2,6 milhões de euros abaixo do obtido no primeiro semestre de 2021", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Neste período, o investimento ascendeu a 12 milhões de euros, mais 2% do que no período homólogo.

Entre janeiro e junho, os rendimentos operacionais progrediram 8,2% para 446,4 milhões de euros, mais 33,6 milhões de euros do que no primeiro semestre de 2021.

