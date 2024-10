O volume de negócios total do Goldman Sachs entre julho e setembro foi de 12.699 milhões de dólares (11.653 milhões de euros), mais 7% que no ano anterior.

Nos primeiros nove meses do ano, o banco de investimento obteve um lucro líquido atribuído de 9.602 milhões de dólares (8.798 milhões de euros), 59% acima do resultado registado no mesmo período do ano passado, enquanto o volume de negócios alcançou 39.643 milhões de dólares (36.324 milhões de euros), mais 13%.

No caso das provisões para risco de crédito, até setembro ascenderam a 997 milhões de dólares (913 milhões de euros), mais do dobro (121%) do que um ano antes. Só no terceiro trimestre, o banco constituiu provisões no valor de 397 milhões de dólares (364 milhões de euros), que comparam com sete milhões de dólares (6,4 milhões de euros, ao câmbio atual) no mesmo período de 2023.

"O nosso desempenho demonstra a força da nossa empresa", afirmou o líder do grupo financeiro, David Solomon, citado em comunicado, onde assinala que o ambiente operacional está a melhorar.

Os resultados do banco foram impulsionados, sobretudo, pela melhoria da atividade da banca de investimento, cujas comissões aumentaram 20% em termos homólogos, durante o terceiro trimestre, para 1.870 milhões de dólares (1.713 milhões de euros).

JO // JNM

Lusa/Fim