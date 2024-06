"Num exercício marcado pela relativa contração de algumas das principais economias da zona euro e pela implementação de medidas de política monetária tendentes a combater as pressões inflacionistas, o EuroBic alcançou, no ano de 2023, um resultado líquido positivo de cerca 104 milhões de euros, um aumento de 158% em comparação com o período homólogo", refere o banco.

No ano passado, o banco diz ter ainda reforçado o volume de negócios em 1,1% para 12.312 milhões de euros, destacando o "forte contributo do incremento dos recursos de clientes, através de uma variação positiva de mais de 200 milhões de euros (mais 3,3%) para 6.442 milhões de euros".

Já o montante de crédito concedido situou-se nos 5.574 milhões de euros.

O banco destaca ter mantido "uma sólida posição de liquidez e capital", com o rácio CET1 a subir para 15,38% (no caso do EuroBic, constituído exclusivamente por capitais próprios) e a superar "claramente os requisitos regulamentares".

No que diz respeito ao risco de crédito, o EuroBic salienta que "a postura prudente" permitiu reduzir o rácio de crédito 'non-performing loans' (NPL ou crédito malparado) da European Banking Authority (EBA) para 3,6% em termos brutos e 0,9% em termos líquidos.

No negócio de 'acquiring', o EuroBic, através da sua Rede Netpay, registou um incremento de 13% no volume de operações e de 11% nos valores movimentados.

Já na área seguradora, foram subscritas novas apólices responsáveis por mais 1,34 milhões de euros em prémios cobrados.

O ano de 2023 foi ainda marcado pela assinatura de um acordo mediante o qual, uma vez obtidas as permissões da Autoridade da Concorrência (AdC) e do Banco Central Europeu (BCE) e respeitadas as restantes condições contratuais, o capital próprio do EuroBic será adquirido na íntegra pelo Abanca Corporación Bancária.

PD // EA

Lusa/Fim