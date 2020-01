Lucro do Bank of America recua 2,5% em 2019 O grupo financeiro norte-americano Bank of America obteve 27.430 milhões de dólares (24.581,39 milhões de euros) de lucro em 2019, 2,5% abaixo do registado em 2018, essencialmente devido à descida das taxas de juro. economia Lusa economia/lucro-do-bank-of-america-recua-2-5-em-2019_5e1f4cbf22bb341c1a222f7f





O segundo maior banco norte-americano teve receitas no valor de 91.244 milhões de dólares, 220 milhões de dólares menos do que teve no ano anterior.

Quanto aos resultados no quarto trimestre, o Bank of America ganhou 6.994 milhões de dólares (6.267,83 milhões de euros), 4% menos em comparação com o mesmo período de 2018. Nesse período, o banco faturou 22.349 milhões de dólares, uma descida de 1% face aos últimos três meses de 2018.

O diretor financeiro do banco, Paul Donofrio, considerou que a "companhia conseguiu um bom desempenho durante o período de transição de taxas de juro em alta para taxas mais baixas num curto espaço de tempo" e o presidente do Bank of America, Brian Moynihan, apontou resultados "fortes" numa "economia que cresce firmemente".

Ao longo de 2019, o banco central norte-americano aprovou três descidas consecutivas das taxas de juro.

EO // EA

Lusa/Fim